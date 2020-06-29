Kardeş kavgası kanlı bitti! Arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan D. (73) ile kardeşi Mustafa D. (68) arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzere Hasan D, kardeşi Mustafa D. ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D'yi (26) silahla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa ve oğlu Seyhan D'nin cenazeleri, incelemelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Hasan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.