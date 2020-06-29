Duvar yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde komşular arasında duvar örme nedeniyle çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında istinat duvarının örülmesi sırasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralalılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri mahalle ve hastane civarında yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.