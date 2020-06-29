Bir anda ortalık karıştı! Tartışma kanlı bitti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi’nde Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında çıkan tartışma büyüdü.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ç'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Killik ile olay yerinde bulunan Hasan Karalı yaralandı.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Killik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karalı, müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ç’yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.