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29 Haz 2020 - 16:06- Ekonomi G: 29 Haz 2020 - 16:07

Açıklama Geldi: Yüzde 50 indirimli olacak

İGA, temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

29 Haz 2020 - 16:06 AA İstanbul- Ekonomi

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