Sağlıkta şiddet sürüyor! Hasta ve yakınları iki doktoru darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasına gitti.
Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesinin ardından dışarıda bekleyen hasta yakını da içeri girdi ve biri kadın 3 kişi Avcı'yı darbetti.
Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı.
Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, darbedilen iki doktoru hastanede ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.