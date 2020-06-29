Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Suluhan Nasuh Paşa Hanı yanında Rekreasyon alanı oluşturmak için peyzaj çalışmalarına başladı.

Tarihi Suluhan yanında bulunan boş alanda ilçemize gelen ziyaretçilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermesi adına oluşturulacak Rekreasyon alanı çalışmasında ilk kazma vuruldu.

Çalışmaları başlayan alanda vatandaşların kullanımı için lavabolar, oturma bankları ve yeşil alanlar bulunacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İlçemizi ziyarete gelen misafirlerimiz tarihi sokağımız üzerinde oturup soluklanacakları ya da ihtiyaçlarını giderecekleri bir alan bulmakta zorlanmaktaydılar. Yaptığımız çalışma ile bunu ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın faydalanacağı bir alan oluşturma gayretindeyiz. Çalışmalarımızı kısa zaman içerisinde tamamlayarak Rekreasyon alanımızı hizmete açacağız’ dedi.