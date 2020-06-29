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29 Haz 2020 - 20:21- Sağlık G: 29 Haz 2020 - 22:10

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde."

29 Haz 2020 - 20:21 AA Ankara- Sağlık

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