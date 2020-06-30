Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 09:15- Sağlık G: 30 Haz 2020 - 09:26

Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri!

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor… Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve kan akışı yavaşlıyor. Bu durum da özellikle bacaklarda yerçekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor, sonrasında vücuda yayılıyor. Bu nedenle çoğumuzun canını sıkan ‘ödem’ yaz mevsiminde daha sık görülüyor.

Tuz tüketiminin artması, yüksek karbonhidratlı beslenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı ödemin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle evde hareketsiz bir yaşam sürmemiz, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve aldığımız kilolar nedeniyle birçoğumuz son dönemlerde ödemden şikayet eder olduk. Peki, vücudumuzda şişlikler ile kilo artışına yol açan ödemden kurtulmak için nasıl bir yol özlememiz gerekiyor? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Su için, hem de bolca

“Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Sıvı olmadan nasıl sıvı birikebilir ki vücutta diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, olanı tut’ komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Yani sıvı azlığını tehlike olarak görüyor ve kendini korumaya alıyor. Bunun sonucunda da vücutta belli bölgelerde şişlik oluşuyor.” Düzenli su içmediğiniz sürece hem vücudunuzdaki ödemi atmanızın hem de yağ yakmanızın çok zor olduğunu hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Bu nedenle her gün düzenli olarak su tüketmelisiniz. Gün içerisinde içtiğiniz çay ve kahve gibi sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyorlar” diyor.

Sabahları bir avuç maydanoz

Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin ödemin atılmasında son derece fayda sağladığını belirterek, “Tadını seviyorsanız, ödem atmak için maydanozu kaynatıp haftada 1-2 kez, bir bardak kadar içebilirsiniz” diyor.

Gün içinde 2 dilim ananas

“Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan şu öneride bulunuyor: “Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Ananasın ortasında bulunan, sert ve yenilemeyen çubuk, bromalinin en fazla bulunduğu yerdir. Bu bölümü suyunuzun içine eklemeniz, ödemi daha kolay atabilmenize katkıda bulunacaktır.”

Bir bardak kiraz sapı çayı

Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerinden olan kirazın saplarını sakın atmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içebileceğiniz belirterek, “Bu çay hem hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi geliyor, hem de ödem atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz” diyor.

Kivi de çok faydalı

C vitamininden oldukça zengin olan kivi içerisinde bulunan pektin sayesinde vücuttan toksinleri uzaklaştırarak ödemin atılmasına katkı sağlıyor. Her gün 1 adet kivi tüketmenizde fayda var.

Salatalık ödeme karşı

Yazın düşük kalorisi nedeniyle bolca tüketebileceğiniz besinler arasında ilk sırayı salatalık alıyor. Salatalık sıvı içeriği yüksek bir besin olduğu için ödemi vücuttan daha kolay atmanızı sağlıyor. Tabi üzerine tuz dökmeden tüketmeniz önemli.

Uyanır uyanmaz limonlu su

Eğer mide probleminiz yoksa sabah uyanır uyanmaz bir bardak suyun içine yarım limon sıkıp içmeniz ödem problemine çok iyi gelmesinin yanı sıra bağırsaklarınızın iyi çalışmasını da sağlayacaktır.

Yeşil çayın gücünden faydalanın

Yeşil çayın içinde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan kateşin pek çok faydasının yanı sıra vücutta ödemi atmaya da yardımcı oluyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa veya hamileyseniz mutlaka hekim kontrolünde tüketmelisiniz.

Bir çay kaşığını asla aşmayın

Tuz tüketimi kalp ve damar sağlığımızı olumsuz etkilemesinin yanı sıra vücudumuzda ödem de yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu miktar da bir çay kaşığı tuza denk geliyor. Dolayısıyla yemeğin tadına bakmadan tuz atmayın, turşu tüketiminde aşırıya kaçmayın, tuzlu peynirden uzak durun ve maden suyunu günde 1-2 şişeden daha fazla içmeyin.

Bu üçlüyü yasaklar listesine alın

Fazla miktarda karbonhidrat tüketimi vücutta su tutuyor ve sonrasında yağ miktarının artmasına sebep oluyor. Vücudunuzdaki ödemi kolay atabilmek için şekerli, unlu ve içeriğinde bolca tuz barındırması nedeniyle paketli gıdaları tüketmemeye veya bunları azaltmaya özen gösterin.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: ''iç organlarım parçalanıyormuş gibi...'' mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: ''iç organlarım parçalanıyormuş gibi...''
Dikkat! 3 çocuktan birini tehdit ediyor! mask
Dikkat! 3 çocuktan birini tehdit ediyor!
Türkiye’de bir ilk, cerrahi eğitim simülasyon ortamına taşındı mask
Türkiye’de bir ilk, cerrahi eğitim simülasyon ortamına taşındı
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün mask
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün
Mucizevi Besin! Bu bitki kansere geçit vermiyor mask
Mucizevi Besin! Bu bitki kansere geçit vermiyor
Koronavirüs aşısı bulundu mu? mask
Koronavirüs aşısı bulundu mu?
Bakan Koca: ”(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır” mask
Bakan Koca: ”(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır”
Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktalar mask
Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktalar
Virüs ayakkabı ve giysiden bulaşır mı? mask
Virüs ayakkabı ve giysiden bulaşır mı?
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat mask
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat

30 Haz 2020 - 09:15 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri! mask
Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri!
Pozitif Hasta İyileşti! Korona virüse karşı “Türk Işın Tedavisi” mask
Pozitif Hasta İyileşti! Korona virüse karşı “Türk Işın Tedavisi”
"Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti" mask
"Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası Toplantısına katıldı mask
Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası Toplantısına katıldı
Estetik tedavilerde Önce Sağlık, Sonra “Altın Oran” mask
Estetik tedavilerde Önce Sağlık, Sonra “Altın Oran”
Türk bilim insanlarından Çinli profesörün o sözlerine tepki mask
Türk bilim insanlarından Çinli profesörün o sözlerine tepki
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

Kadın kılığına girdiler! Sokak ortasında... - Video Haber mask
Kadın kılığına girdiler! Sokak ortasında... - Video Haber
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber mask
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber
İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber mask
İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor.. mask
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor..
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber mask
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber mask
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL