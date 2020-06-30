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30 Haz 2020 - 09:25- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 09:36

Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı!

Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için 3 farklı mahalleye inşa edilen yeni semt pazarlarının tamamlanmasına çok az kaldı.

Elif Duman
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Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, 3 farklı mahalleye inşa edilen yeni semt pazarlarının tamamlanmasına çok az kaldı. Karacaören, Karapürçek ve Gültepe mahallelerinde yapımı devam eden pazar alanları, vatandaşların büyük beğenisini topladı. 

Altındağ'a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın göreve gelmesinin hemen ardından hizmete açılan; Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Doğantepe-Başpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken; Karacaören, Karapürçek ve Gültepe mahalleleri semt pazarlarında ise çalışmalar sona yaklaştı. 

KONFORLU VE TEMİZ ALIŞVERİŞ

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı “Pazar yerlerimizin Altındağlı hemşehrilerimiz için kolay ulaşılabilir olmasına, konforlu ve temiz alışverişin adresi olmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazar yerlerimiz, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn edildi. Kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlandı” dedi.

“ENGELLİLERİ UNUTMADIK”

Pazar alanlarında Altındağ Belediyesi'nin tüm yatırımlarında olduğu gibi engellilerin de unutulmadığını vurgulayan Başkan Balcı “Pazar alanlarımızın hepsinde, güvenlik ve Zabıta noktaları bulunuyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi, yine engelli vatandaşlarımızı unutmadık. Pazar alanlarımız, engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandı” ifadelerini kullandı. 

Semt pazarlarının mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Balcı “Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.
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30 Haz 2020 - 09:25 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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