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30 Haz 2020 - 09:33- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 09:41

Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor

Yapımı tamamlandı, eşyaların yerine yerleştirilmesiyle artık hizmete girecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın 20 projesinden belki de en önem verdiği Bebek Kütüphanesi’nin yapımı tamamlandı, eşyaların yerine yerleştirilmesiyle artık hizmete girecek.

Akyurt, sürekli gelişen yapısıyla yeni ihtiyaçları ortaya çıkan bir ilçe. Genç Belediye Başkanı Hilal Ayık ise bu ihtiyaçları iyi gözlemleyerek, doğru zamanda atılan adımlarla Akyurt’u geleceğe taşıyor.

İlçede Höyük Park olarak da bilinen Yıldırım Han Parkı içerisindeki binanın zemin katında, yaklaşık 350 metrekare alana sahip bir Bebek Kütüphanesi yaptıklarını söyleyen Başkan Hilal Ayık “Akyurt için bütün ekibimizle gece gündüz, mesai saati içinde ve dışında arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 20 proje hedefiyle yola çıktık. İlk başlayan işlerimizden bir tanesi de bu güzel kütüphane projemiz oldu. Maalesef tüm dünyanın dengesini alt üst eden Korona Virüs salgını ile mücadele, tüm hizmetlerimizin önüme geçti. Normalleşme süreciyle birlikte kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bebek Kütüphanemiz çocukların doğdukları andan itibaren öğrenmeye başlayacakları, hayat boyu öğrenmeye ilk adımı atacakları yer olacak. Bu çalışmayı Türkiye’de hayata geçiren ilk belediyelerden bir tanesi de biz olacağız. Öğrenme sürecinde bebeklerin yetenekleri, eğilimleri tespit edilerek, hayat boyu başarı için yolu açılacak. Hepimiz hayata geldiğimizde yapmamız gereken en iyi şeyi bulmaya çalışırız. Çocuklarımız için işte bunu bulmalarına yardımcı olacağız. Aileler de sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor. Bizler de ilçemiz için böyle güzel bir hizmeti ortaya koyduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hayırlı olmasını diliyorum.''
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30 Haz 2020 - 09:33 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

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