16 yaşındaki gencin acı sonu! Cansız bedeni...

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Serinlemek için dün girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi suyun 4 metre altında bulundu.
Şafak'ın nehirde kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara bugün Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel eğitimli "kurbağa adamlar" da katıldı.
Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine destek amacıyla gelen kurbağa adamlar yaptıkları dalışların ardından Şafak'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Şafak'ın cesedinin sudan çıkartılışı sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.
Ceset otopsisi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.