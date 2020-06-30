Beypazarı Belediyesi Tohum Eleme Tesisi faaliyete başladı

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başladı.
Tesis içerisinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton kapasiteyle çiftçilerimize hizmet veriyor.
Beypazarı Belediyesi’nin bu tesisi sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan hububat hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.