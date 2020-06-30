Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 10:59- Dünya G: 30 Haz 2020 - 11:00

İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı!

Emniyet Müdürü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah Muhammed Şah, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah'ın, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Şah'ın yaşamını yitirdiğini, iki korumasının yaralandığını ifade eden İbadi, Emniyet Müdürü Şah'ın daha önce de 35 kez saldırıya uğradığını ve saldırılarından birinde iki gözünü de kaybettiğini belirtti.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
O ülkeden Trump'a yakalama kararı! mask
O ülkeden Trump'a yakalama kararı!
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü mask
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti! mask
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti... mask
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti...
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü! mask
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi! mask
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi!
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber mask
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber mask
El Bab’da PKK saldırısı: 1 ölü - Video Haber
ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber mask
ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber

30 Haz 2020 - 10:59 AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü mask
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti! mask
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti... mask
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti...
Koronavirüs aşısı bulundu mu? mask
Koronavirüs aşısı bulundu mu?
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi... mask
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor mask
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor mask
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak mask
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak
Emekli fen bilgisi öğretmeni atölye kurdu! Kemençe ve saz yapıyor mask
Emekli fen bilgisi öğretmeni atölye kurdu! Kemençe ve saz yapıyor
Sahte içki üretenlere operasyon! Binlercesi ele geçirildi mask
Sahte içki üretenlere operasyon! Binlercesi ele geçirildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL