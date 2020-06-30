İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı!

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah Muhammed Şah, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah'ın, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda Şah'ın yaşamını yitirdiğini, iki korumasının yaralandığını ifade eden İbadi, Emniyet Müdürü Şah'ın daha önce de 35 kez saldırıya uğradığını ve saldırılarından birinde iki gözünü de kaybettiğini belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.