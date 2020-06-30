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30 Haz 2020 - 11:49- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 12:06

Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası olarak yapımı planlanan inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası olarak yapımı planlanan inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yenimahalle’nin temiz bir ilçe olmasında büyük bir görev üstlenen, özellikle pandemi döneminde özverili ve yoğun bir çalışma gerçekleştiren Temizlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Yaşar, “Yenimahalle’yi temizleyen çalışanlarımız pandemi döneminde ise gece gündüz demeden, yoğun bir mesai vererek tüm kamusal alanları, binaları dezenfekte etti ve etmeye devam ediyor. Biz de bu emekleri karşılığında onların daha temiz ve modern bir tesiste çalışmaları amacıyla kolları sıvadık. Tüm emekçi kardeşlerim hak ettikleri çalışma ortamına birkaç ay içinde kavuşacaklar” dedi.

Her ayrıntı düşünüldü

Yenimahalle sakinlerine kaliteli hizmet sunmak amacıyla Macun Mahallesi’nde yapımına başlanarak iki kat şeklinde projelendirilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası; bin 300 metre kare toplam inşaat alanı içerisinde 8 adet ofisten oluşan idare bölümün yanında depo, bay, bayan, engelli WC, personel soyunma odaları, duş, mescit gibi kullanışlı bölümlerden oluşuyor. Yaşar, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz eski bir yapıda çalışmalarını yapıyorlardı. Bu kadar ağır bir iş yapan çalışanlarımızın mesaileri bittikten sonra dinlenebilecekleri, duşlarını alıp temiz kıyafetlerini giyerek evlerine, çocuklarına gidebilecekleri bir tesis yapmayı amaçladık” diye konuştu.

“Yenimahalle’nin yarınlarına yatırım yapıyoruz”

Özellikle Korona virüs salgını sürecinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin ilçe genelinde gece gündüz dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürüterek zoru başardığını belirten Başkan Yaşar “Yapımına başlanan yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, personelimizin temiz ve steril bir ortamda kıyafetini değiştirebileceği, her çalışanımızın kendine ait giysi dolabının olduğu, görevden döner dönmez duş alıp temiz kıyafetlerini giyebileceği, hijyen şartlarına uygun dört dörtlük bir yapı olacak. Yeni binamız personelimizin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri içerisinde barındıracak ve diğer belediyelere örnek olacak. Yenimahalle sakinlerine 7/24 hizmet eden emekçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Onların rahat ve temiz bir ortamda çalışması için imkanlarımızın tümünü seferber ediyoruz. Bunun yanında ilçeye kazandırdığımız yeni binamız yıllarca ilçe sakinlerine hizmet sunacak. Yenimahalle’ye kazandırdığımız projelerin tümünde ilçenin geleceğini planlıyoruz. Bu düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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30 Haz 2020 - 11:49 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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