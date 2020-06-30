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30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset

Barolarla ilgili değişiklik TBMM’de

Barolarla ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.
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AK Parti ve MHP’nin ortak değişiklik teklifi olan Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifinde avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde iki bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik tarihine göre ilin adıyla numaralandırılacak.

Her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın baro organları için iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası, Türkiye Barolar Birliği seçimi ise dört yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Birlik Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 25 baronun yönetim kurulu talebi ile yapılabilecek.

Birden fala baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, barolara eşit olarak temsili esas alarak oluşturulacak.

Avukatlar şekli belirlenen cübbe ile çıkmak zorunda olacak. Avukatlık kılık ve kıyafetiyle ilgili başka bir zorunluluk getirilemeyecek.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Siyaset

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