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30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset

The Independent: “Fransa, Libya konusunda Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyor”

Dünya kamuoyu, Libya’da yıllarca arka çıktığı darbeci Hafter’in yaşadığı yenilgiyle hesapları altüst olunca Türkiye’ye esip gürleyerek hatasını örtmeye çalışan Fransa’nın içinde düştüğü durumu konuşmaya devam ediyor.
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İngiliz The Independent gazetesi, Fransa’nın Libya’da Hafter’e destek vermesinin kötü sonuçlarıyla karşılaşmaya başladığını yazdı. Borzou Daragahi tarafından kaleme alınan yazıda, Fransa’nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Hafter’in Libya’nın batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğü ifade edildi. Fransa’nın terörle mücadele görüntüsü altında Hafter gibi bir zorbayı desteklemenin doğru yol olduğunu düşündüğü ve bu taktiksel seçeneği bir strateji haline getirdiği aktarılan yazıda, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri içinde mevcut politikaya dair eleştirel sesler çıkmaya başladığı belirtildi.

Yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri’ne güvenerek Hafter’e yatırım yapan Fransa’nın Hafter’in yenilgisinin ardından şimdi tek başına kaldığı ve yaptığı siyasi ve diplomatik yatırımın faydasını da görmediği vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarına değinilen yazıda, “Fransız yetkililer, Libya politikalarını savunmak için Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyorlar” ifadelerine yer verildi.

Yazıda, Libya konusunda uzman bir danışmanın, “Fransa, Hafter’i o kadar uzun bir zamandır destekliyor ki şimdi nasıl geri adım atacağını bilmiyor. Hatalarını görmek yerine tüm sorunlardan dolayı Türkiye’yi suçlamak daha kolay geliyor” şeklindeki değerlendirmesi de aktarıldı.

(Derya Yetim /İHA)

30 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Siyaset

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