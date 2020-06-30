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30 Haz 2020 - 13:43- Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu’dan, TDV’nin “İyilik Konutları”na destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İdlib’de yaptırılan “İyilik Konutları”na destek oldu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’te yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfının da aralarında bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik yürütülen “İyilik Konutları” projesine 2 konut bağışlayarak destek oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Bakan Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek Kur’an-ı Kerim hediye etti. Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden sağlık hizmetlerine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” sloganıyla bölgede “İyilik Konutları” inşa ediyor. Daha önce yetim ve engellilere yönelik 100 konutluk proje geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de oluşan ihtiyaç doğrultusunda çadır kentlerde çamur deryası içerisinde ve çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için “İyilik Konutları” adlı projeyi hayata geçirdi.

500 konut ailelere teslim edildi

Yaşanan çatışmalar ve hava saldırıları sonucu her gün binlerce insanın evini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın etmek zorunda kalıyor. Türkiye Diyanet Vakfı zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler için 26 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı da brandadan daha mukavim olan sacdan imal edilen, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar inşa ediyor. Yaklaşık 6 bin TL maliyeti olan konutların yapımı için iş gücü ve malzeme teminini bölgeden karşılanarak konutlar hızlı bir şekilde ailelere teslim ediliyor. Bu zamana kadar yaklaşık 500 konut savaş mağduru ailelere teslim edilerek konforlu bir ortamda yaşamalarına imkan tanındı. İyilik Konutlarına destek olmak isteyen vatandaşlar SURİYE yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL, ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabiliyor.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:43 İHA Ankara- Siyaset

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