Pençe-Kaplan Operasyonu’nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

16 Haziran tarihinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kahraman komandolar Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine girmeye devam eden komandolar son olarak yapılan aramalarda; 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet AK-47 P. Tf., 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı, 2100 adet Biksi Ot. Tf mühimmatı, 1100 adet AK-47 P. Tf. mühimmatı, 600 adet M-16 P. Tf. mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 mm. Ot. Tf. mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 6 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın, 6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet EYP, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 m. kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.