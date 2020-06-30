Kaza Ankara’nın Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan 66 AD 664 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeyen isteyen T.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
30 Haz 2020 - 13:43- Asayiş Güncelleme: 30 Haz 2020 - 14:05
Başkent’te yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı
Ankara’nın Sincan İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.