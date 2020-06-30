Milli Savunma Bakanlığı, ’Hudut Kartalları’ tarafından sınır güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam edildiğini, son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında; 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 lira olan muhtelif ilaç ele geçirildiğini kaydetti.
30 Haz 2020 - 13:43- Asayiş Güncelleme: 30 Haz 2020 - 14:03
’Hudut Kartalları’ sınırda tam teyakkuzda
Milli Savunma Bakanlığı, ’Hudut Kartalları’ tarafından Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin sürdüğünü, faaliyetler kapsamında cep telefonu, kaçak sigara, uyuşturucu madde ile ilaç ele geçirildiğini bildirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.