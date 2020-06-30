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30 Haz 2020 - 13:45- Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-KPSS Lisans başvurularının tarihini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır" dedi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) başvuru tarihlerini açıkladı. Aygün, paylaşımında, "Değerli KPSS adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-KPSS Lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) hakkında da bilgi veren Aygün, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. ÖABT’yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde uygulayacağız. Geçen yıl 17 il merkezinde uyguladığımız KPSS alan bilgisi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde uygulayacağız. 27 Aralık’ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30 il merkezine çıkardık" ifadeleriyle tüm adaylara başarılar diledi.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:45 İHA Ankara- Eğitim

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