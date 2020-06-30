YÖK’ten ‘İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin açıklama

YÖK, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin açıklama yaptı.

YÖK’ten yapılan açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu’nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’nin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin ‘Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine’ dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği; ’garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti’ Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır” denildi.

“GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİN VAKİT GEÇİRMEKSİZİN ALINACAĞINI BİLMELERİNİ İSTERİZ”

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur.”

(İHA)