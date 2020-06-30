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30 Haz 2020 - 13:46- Sağlık

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 115’e yükseldiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 115’e yükseldi. Bugün toplam 51 bin 14 test yapılırken, bin 374 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 198 bin 613 oldu. Bugünkü bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 171 bin 809’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 375, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 18 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” dedi.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:46 İHA Ankara- Sağlık

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