Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 13:46- Spor

"Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu"

Süper Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.
mask

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra bu maçın önemi bir kat daha artmıştı. Kayserispor’un galip gelmesi, son dakikalarda Çaykur Rizespor’un berabere kalması ligin önümüzdeki haftalarda daha heyecanlı geçeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Galip gelen takım bugün avantaj sağlayacaktı. Kalan 5 haftadaki fikstürü göz önünde bulunduracak olursak 12. ile 18. takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Bu da ister istemez küme düşme hattını 36-37’lere çıkartacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi. Oyunun stratejisine gelecek olursak, Gençlerbirliği çok geniş oynayan bir takım. Kanatları değerlendirmeye çalışan bir anlayışla oynuyorlar. Biz de ilk etapta kanatları kapatmaya çalıştık. Biz de mümkün olduğu kadar merkezi orta sahada topu alıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Doğru zamanda öne geçtiğimizi düşünüyorum. Golden sonrada çok net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar kendi işimizi zora soktuk. Ama diğer taraftan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son 7 haftadır özellikle takım savunmasında hepsinin katkısı çok fazla. Güzel bir sonuç bizim adımıza. Kalan 5 maçımız var. Bunun 3 tanesi ligin ilk 6’sı içerisinde olan takımlarla. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ İNŞALLAH YENİ SEZONDA SÜPER LİG’DE DEVAM EDER"

Gençlerbirliği’ne başarılar dileyen Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği’ne başarılar dilerim. Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği’ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleteceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve yeni sezonda Süper Ligde devam eder” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:46 İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı mask
Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor pes etmiyor mask
Kayserispor pes etmiyor
Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü mask
Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü
Martin Linnes oyuna devam edemedi mask
Martin Linnes oyuna devam edemedi
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Açıklamaları mask
Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Açıklamaları
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber mask
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber mask
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi... mask
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor mask
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor mask
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak mask
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL