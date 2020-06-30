Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 13:46- Spor

Voleybolda Milliler’in Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu

Dünya genelinde görülen korona virüs pandemisi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’nin oynanacağı tarihler belli oldu.
mask

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka’da, ikinci etap karşılaşmalarını ise; 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya’da oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail

C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan

Millilerimizin C Grubu’ndaki maç programı ise şu şekilde:

07-10 Ocak 2021 (Danimarka)

1.Maç: Türkiye - Danimarka

2.Maç: Kuzey Makedonya - Türkiye

3.Maç: Türkiye - Bosna Hersek

14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)

4.Maç: Bosna Hersek - Türkiye

5.Maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6.Maç: Danimarka - Türkiye

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:46 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı mask
Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor pes etmiyor mask
Kayserispor pes etmiyor
Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü mask
Mahmut, Aleksic ve Visca cezalı duruma düştü
Martin Linnes oyuna devam edemedi mask
Martin Linnes oyuna devam edemedi
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Açıklamaları mask
Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Açıklamaları
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber mask
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber mask
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi... mask
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor mask
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor mask
Horma Kanyonu'na yapılan yeni yatırımlar hizmet için gün sayıyor
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak mask
Aizanoi'nin ziyaretçileri nehirde kayıkla "Antik Çağ'a yolculuk" yapacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL