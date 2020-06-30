Borsa ilk yarıda kazandı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,66 değer kazandı. Endeks, 764,57 puan artışla 116 bin 607,58 puan olurken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı.

(İHA)