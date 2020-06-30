İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Milyonlarca çalışan bekliyordu; Ödemeler bugün başladı.Normalde 5 Temmuz’da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi…
Haziran ayına ilişkin ödemeler hak sahiplerinin T.C kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.
T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak. Haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.