Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 15:18- Yaşam G: 30 Haz 2020 - 15:20

İki çocuk annesi kadının yardım çığlığı! Hasta çocuğuna süt alamadığı için...

Gaziantep’te yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi veren anne ve iki çocuğu yardım bekliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gaziantep’in Gümüştekin Mahallesi’nde iki gözlü harap bir evde oturan Ümran Kaçmaz, iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşi tarafından iki çocuğuyla terk edilen anne, hasta çocuğunu ne tedavi ettirebiliyor ne de karnını doyurabilmek için süt alabiliyor. Mağdur kadın, çocuğuna süt alamadığı için kaynattığı pirincin suyunu içiriyor. Birkaç parça eşya dışında hiçbir şeyin bulunmadığı evde elektriksiz ve susuz yaşayan kadın, iki çocuğu için yetkililerden yardım bekliyor.

“ÇOCUĞUM TEDAVİ OLMAZSA FELÇ OLACAK”

Yaşadıkları zor durumu anlatan ve çocuğuna süt dahi alamadığını söyleyen Ümran Kaçmaz, “Küçük çocuğum hasta. Omuriliğinde doku var ve bunun alınması gerekiyor. Bir yaşını bitirince ameliyat edilip alınması gerekiyordu. Devlet hastanesinde götürdüm oradan özel hastaneye sevk ettiler ama durumum olmadığı için ameliyat ettiremedim. Bu nedenle çocuğumun felç olma durumu var. Çocuğumun iyi beslenmesi lazım ama ben durumum olmadığı için iyi besleyemiyorum. Süt bile alamadığım için pirinci kaynatıp suyunu içiriyorum. Mama yemesi lazım ama mama alamıyorum” dedi.

“SADECE ÇOCUĞUMA SÜT ALMAK İSTİYORUM”

Tek isteğinin çocuklarına daha iyi imkanlar sunmak olduğunu vurgulayan Kaçmaz, “Ben sadece çocuğuma süt almak istiyorum. İki göz harap bir evde yaşıyoruz ve buranın kirasını bile veremiyoruz. Çocuklarım için güzel bir evde yaşamak istiyorum. Akşamdan beri sadece bir lavaş ekmek yedik. Artık yarın endişesi olsun istemiyorum. Ev sahibi evden çıkmamı istiyor. Elektrik ve su kesik durumda. Yani ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIN SİZE İHTİYACI VAR”

Yetkililere seslenen ve yarım talebinde bulunan Kaçmaz, en azından çocuğuna süt gönderilmesini isteyerek, “Cumhurbaşkanımıza, valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanımız Fatma Şahin’e sesleniyorum. Bize yarım edin. Gerçekten size ihtiyacım var. Çocuklarımın size ihtiyacı var. Hiç yardım yapamıyorsanız sadece çocuğuma süt istiyorum. Geceleri aç uyumasın, süt içip de uyusun istiyorum. Çünkü pirinç suyu ile doymuyor, ağlıyor sürekli. Süt alsınlar yeter” diye konuştu.

“BENİM HİÇ OYUNCAĞIM YOK”

5 yaşındaki Umut Eren ise “Bizi yeni evimize götürün. Benim hiç oyuncağım yok. Bize yardım edin” diyerek yardım istedi.

30 Haz 2020 - 15:18 İHA Gaziantep- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti
Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri! mask
Vücuttan ödem attıran 10 etkili öneri!
Hareketsiz yaşam Kanser riskini artırıyor! Uzmanından Tavsiyeler... mask
Hareketsiz yaşam Kanser riskini artırıyor! Uzmanından Tavsiyeler...
Dikkat! 3 çocuktan birini tehdit ediyor! mask
Dikkat! 3 çocuktan birini tehdit ediyor!
Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr. Tanrıkul Açıkladı! Somon balığı Kovid-19 taşıyıcısı mı? mask
Prof. Dr. Tanrıkul Açıkladı! Somon balığı Kovid-19 taşıyıcısı mı?
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

GALERİ

İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber mask
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber mask
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber
Acı haber geldi! Küçük İkra Nur’un cansız bedeni bulundu mask
Acı haber geldi! Küçük İkra Nur’un cansız bedeni bulundu
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu mask
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber mask
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber
Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber mask
Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL