Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı

Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO’nun ekonomik ömrünü tamamlamış eski binasının yıkılıp yerine Beypazarlı hayırseverler tarafından yaptırılarak üniversiteye bağışlanan yeni bina gerçekleştirilen törenle açıldı.
Açılışı yapılan hizmet binası, Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yardım Vakfı adına Ali Şahin Karaoğuz ve Mehmet Yücel Karaoğuz ile Aktürk Yapı End. Ve Tic. A.Ş adına Öner Aktürk tarafından yaptırılarak Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılması için Ankara Üniversitesi’ne bağışlandı.
Açılış törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yardım Vakfı Yöneticileri, Aktürk Yapı End. Ve Tic. A.Ş yöneticileri, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Üniversite Akademisyenleri ve diğer resmi kurum amirleri katıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.