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30 Haz 2020 - 16:21- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 16:22

Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı

Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO’nun ekonomik ömrünü tamamlamış eski binasının yıkılıp yerine Beypazarlı hayırseverler tarafından yaptırılarak üniversiteye bağışlanan yeni bina gerçekleştirilen törenle açıldı.

Elif Duman
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Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO’nun ekonomik ömrünü tamamlamış eski binasının yıkılıp yerine Beypazarlı hayırseverler tarafından yaptırılarak üniversiteye bağışlanan yeni bina gerçekleştirilen törenle açıldı.

Açılışı yapılan hizmet binası, Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yardım Vakfı adına Ali Şahin Karaoğuz ve Mehmet Yücel Karaoğuz ile Aktürk Yapı End. Ve Tic. A.Ş adına Öner Aktürk tarafından yaptırılarak Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılması için Ankara Üniversitesi’ne bağışlandı.

Açılış törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Beypazarı İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yardım Vakfı Yöneticileri, Aktürk Yapı End. Ve Tic. A.Ş yöneticileri, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Üniversite Akademisyenleri ve diğer resmi kurum amirleri katıldı.
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30 Haz 2020 - 16:21 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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