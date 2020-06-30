Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 17:06- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 19:33

Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki genç yaklaşık 14 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindirici haber geldi. Evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta dayısı tarafından bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Olay, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Kayıhan Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Sezer İncesu (17), ilçede yaşayan dayısının yanına gitti. Yaklaşık 3 aydır Gümüş Mahallesindeki dayısı Hasan Baysal ile birlikte yaşayan İncesu, kuzeni ile birlikte Yazır Mahallesinde gezintiye çıktı. Gece geç saatlerde kuzeni ile tartışan İncesu, Gümüş Mahallesi’ne dönmek için yola çıktı ve bir daha haber alınamadı. İncesu, akrabalarının ve komşularının evine gitmediği öğrenilmesi üzerine ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Engeli bulunduğundan dolayı kendini ifade edemediği belirtilen İncesu, için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma devam ederken dayısı Hasan Baysal tarafından Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dedeçamı mevki yakınlarında yolda yürürken bulundu belirtildi. Evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelediği gittiği istikametler yönünde detaylı arama çalışması yaptığı belirtildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber mask
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber mask
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber
Bir annenin isyanı! Tek istediği çocuklarını görmek mask
Bir annenin isyanı! Tek istediği çocuklarını görmek
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu mask
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber mask
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber mask
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Güleda Cankel'in davası yine ertelendi! mask
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Güleda Cankel'in davası yine ertelendi!
Sahte içki üretenlere operasyon! Binlercesi ele geçirildi mask
Sahte içki üretenlere operasyon! Binlercesi ele geçirildi
16 yaşındaki gencin acı sonu! Cansız bedeni... mask
16 yaşındaki gencin acı sonu! Cansız bedeni...
Kayıp İkranur'a ne oldu! Çalışmaların 4. gününde... mask
Kayıp İkranur'a ne oldu! Çalışmaların 4. gününde...

30 Haz 2020 - 17:06 İHA Denizli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’ndaki gelişmeleri paylaştı mask
Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’ndaki gelişmeleri paylaştı
Başkent’te VillaBank operasyonu mask
Başkent’te VillaBank operasyonu
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’tan ilk görüntüler mask
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’tan ilk görüntüler
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi mask
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
“Bataklık” operasyonunun detayları belli oldu mask
“Bataklık” operasyonunun detayları belli oldu
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu mask
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

GALERİ

Sağlık Merkezine Maskesiz girdiler! Uyaran doktoru darp ettiler - Video Haber mask
Sağlık Merkezine Maskesiz girdiler! Uyaran doktoru darp ettiler - Video Haber
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber mask
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber mask
“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber
Acı haber geldi! Küçük İkra Nur’un cansız bedeni bulundu mask
Acı haber geldi! Küçük İkra Nur’un cansız bedeni bulundu
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu mask
Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber mask
Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL