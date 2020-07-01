Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti

Kaza saat 23.00 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi’de uzun yıllardır Kick Boks sporcusu olan ve bir çok şampiyonada büyük başarılar elde eden Ulaş Yaşar (28) kendisine ait 26 B 7844 plakalı motosikleti ile Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru giderken, önünde seyir halinde olan Musa Çilesiz (26) idaresindeki 16 RAD 76 plakalı traktöre arkadan çarptı.

MOTOSİKLET ALEV ALDI

Çarpmanın şiddeti ile Ulaş Yaşar’ın kullandığı motosiklet alev alırken, genç sporcu ise ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, ağır yaralanan Ulaş Yaşar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle olay yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, savcı ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

KURTARILAMADI

Genç Kick Boks sporcusu ağır yaralı olarak getirildiği Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın ölüm haberi hastaneye akın eden ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Ulaş Yaşar’ın eşi Zeynep Yaşar ise eşinin ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. Ulaş Yaşar evli ve 1 çocuk babasıydı.

Acı haberi alan hastaneye akın etti

Ulaş Yaşar’ın geçirdiği kazayı haber alan arkadaşları ve sevenleri ise hastaneye akın etti. Öte yandan Polis traktör sürücüsü Musa Çilesiz’i gözaltına alırken, Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.