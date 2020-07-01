Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 09:33- Sağlık

Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik yaz sıcaklarının tüm gücüyle etkisini göstermeye başladığı bu günlerde özellikle çocukları etkileyen yaz hastalıkları ve yapılması gerekenler konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu.
mask

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte özellikle durumun farkında olmayan ve kendilerini koruyamayan çocuklar için Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik ailelere tavsiye ve önerilerde bulundu.

GÜNEŞ ÇARPMASI VE YANIKLARI

İlk olarak en çok karşılaşılan sorunlardan olan güneş çarpması ile ilgili görüşler veren Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, “Güneş çarpmalarından korunmak için güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olarak kabul edilen 10.00 ile 16.00 saatleri arasında direk güneş ışığına maruz kalacak şekilde dışarıya çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi, en az 30 koruma faktörlü koruyucu güneş kremi kullanılması gerekir” dedi.

Doç. Dr. Çelik ayrıca fazlaca güneşe maruz kalındığında oluşacak olan güneş yanıkları için ise, “Deride kızarıklık, ağrı, yanma gibi belirtilerin olması durumunda birinci derece güneş yanığı olarak kabul edilen tablo ortaya çıkar. Bu durumda sadece deriyi besleyecek ve nemli kalmasını sağlayacak nemlendirici kremler ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Deride kabarma ve içi su dolu keseler olması durumunda 2. derece yanık söz konusudur ve bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvurularak özel yanık pansumanları uygulanması gerekebilmektedir”dedi.

İSİLİK

Halk arasında isilik olarak adlandırılan ve çok sık karşılaşılan durum ile alakalı da Çelik, “Aşırı sıcaklık ve ter bezlerinin tıkanması ile ortaya çıkan özellikle boyun, omuzlarda daha sık olmak üzere, vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde kendini gösteren küçük kırmızı, kaşıntılı cilt lezyonları karşımıza çıkar. Tedavisinde en etkili yöntem her gün ılık suyla banyo yapılması ve sorunlu bölgelerin mümkün olduğunca kuru tutulmasıdır. Ayrıca cildin nefes almasını önleyecek, gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilecek kremlerin kullanımından kaçınmak gerekir” şeklinde konuştu.

YAZ İSHALLERİ (GASTROENTERİTLER)

Yaz ishalleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Çelik, “İçme suları ve yiyeceklerin mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olmamaları için içme sularının ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz su kaynaklarından elde edilmiş olması gerekir. Uzun süre açıkta kalan özellikle sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerde bakterilerin neden olduğu gıda zehirlenmesi kendisini kusma, karın ağrısı ve ardından ishalle gösterir. Tedavide kaybedilen su ve elektrolitlerin damardan serum şeklinde verilmesi gerekir. İshal ve kusma giderici ilaçların kullanılmasından kaçınmak gerekir” diye konuştu.

HAVUZLARDAN BULAŞABİLECEK HASTALIKLAR

Havuzda yüzme ile bulaşan enfeksiyonlarından da söz eden Çelik son olarak da, “Bu enfeksiyonlardan biri de biri göz hastalıklarıdır. Gözde kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanma ile seyreden konjunktivit denen hastalık, antibiyotikli göz damlaları ile tedavi edilir. Bazen de havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan aşırı düzeydeki klor gözlerde tahrişe bağlı alerjik kızarıklık, yanma ve batma hissine neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için havuz gözlükleri kullanılmalı, gözlerin uzun süre klorlu su ile temasından kaçınılmalıdır. Havuzda yayılması kolay olan bir diğer enfeksiyon hastalığı ise yüzeysel mantar hastalıklarıdır. Ayrıca son yıllarda sıklıkla karşılaşılan el-ayak- ağız hastalığı gibi viral hastalıkların da fekal-oral bulaş yoluyla yayılabileceği bilinmektedir. Bu nedenle havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu büyük önem taşımaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

01 Tem 2020 - 09:33 İHA İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronadan korktu şeker ameliyatı oldu mask
Koronadan korktu şeker ameliyatı oldu
Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları mask
Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu mask
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün mask
Acı anılardan travmalardan kurtulmak mümkün
Mucizevi Besin! Bu bitki kansere geçit vermiyor mask
Mucizevi Besin! Bu bitki kansere geçit vermiyor
Korkutan Son Bilanço Açıklandı! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 910 bini geçti mask
Korkutan Son Bilanço Açıklandı! Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 910 bini geçti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok mask
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen... mask
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen...
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber mask
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber
Günün özeti - 30 Haziran 2020 mask
Günün özeti - 30 Haziran 2020
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber mask
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL