Başkent’in vicdanı bir yaşında

Sürdürülebilir kalkınma, hemşehrilik hukuku, kentli hakları ve iyi yönetişim amacı taşıyarak 500’e yakın bileşeniyle hizmet vermeye başlayan Ankara Kent Konseyi, katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle çalıştığı bir yılını doldurdu.

Demokratik katılımcı kent yönetimini hayata geçirmek üzere yaklaşık 500 paydaşın bir araya geldiği ve gönüllü temsilcilerden oluşan Ankara Kent Konseyi birinci yılını doldurdu.

Ankara Kent Konseyi, ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiği 29 Haziran 2019 tarihinden itibaren daha yaşanılabilir bir kent için eşit ve adil bir katılım anlayışı ile hemşehrilik hukukunu gözeten çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EN GÜÇLÜ SES

Tüm görüşlerin ve paydaşların kendine bir yer bulabileceği bir platform olarak kurulan ve şehrin yerel yönetim unsurlarıyla iş birliği yaparak kent yönetiminde söz sahibi olan Ankara Kent Konseyi, “Ortak Akıl” ilkesiyle çalışarak yoğun bir mesai harcıyor.

Yönetilebilirlik ve tam katılım ilkelerini esas alan Ankara Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarını izleyerek raporlar hazırlıyor ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelere imza atıyor.

Başkent'e ilişkin sözü olan, katkıda bulunmak isteyen herkese kapısını açık tutan Ankara Kent Konseyi, tarafsızlık ilkesiyle hareket eden sivil bir platform görevi de üstleniyor. Ankara’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olan Kent Konseyi, Başkentlilerin güçlü sesi olmayı başardı.

İKİNCİ YIL İÇİN HEDEFLER BELİRLENDİ

Birinci yılında kurumsallaşma, birbirini tanıma ve bileşenlerin potansiyelini görme adına önemli bir dönemi geride bırakan Ankara Kent Konseyi, ikinci yılına girerken, tüm kente çalışmalarını tanıtma, eksikliği hissedilen bileşenlere erişerek Kent Konseyi'ni genişletme ve geliştirmeyi hedefliyor.

Apartman, site, sokak, mahalle ve semt düzeyinden başlayan katılımcılık anlayışını tüm paydaşlarla birlikte geliştirmeye yönelik hedefler belirleyen Kent Konseyi, Türkiye’deki diğer kent konseyleri ile de ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE İLETTİĞİMİZ TAVSİYELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇİYOR”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan büyük destek gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Hedeflerimizi ve ilkelerimizi bileşenlerimizle birlikte belirledik ve bunlara bağlı kalarak bir yıl boyunca çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonuç vermesi en büyük motivasyonumuz. Büyükşehir Belediyesine ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, çözüm odaklı çalışmanın kent kültürünün temelini oluşturduğunu uygulayarak yaşadık ve bütün kentler için iyi bir örnek oluşturduk.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN KENT KONSEYİ’NE TEŞEKKÜR

Bir kentli olarak bu platformun doğal bir parçası olduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi'ne ve bileşenlerine teşekkür ederek, “Bir yıldır Kent Konseyimizin çalışmaları, çalışmalarındaki azim ve coşku bu kentin hepimizin olması yolunda atılan çok önemli bir adım” dedi.

Kent Konseyi’nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkat aldıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, “Ankara Kent Konseyi, benim ve Büyükşehir Belediyesinin en büyük destekçisi oldu. Aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada onların da sözüne kulak veriyoruz. Bir anlamda benim ve belediyemizin vicdanı oluyorlar” değerlendirmesinde bulundu.