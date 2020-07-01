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01 Tem 2020 - 10:26- Ekonomi G: 01 Tem 2020 - 10:30

Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020

Borsa, güne yüzde 0,55’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,55’lik yükselişle başladı. Endeks, 643,30 puanlık artışla 117 bin 168 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi 0,61 değer kazandı.

01 Tem 2020 - 10:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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