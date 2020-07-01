Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 10:46- Çevre G: 01 Tem 2020 - 10:47

Diyarbakır’da dev etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaklaşık 20 santimlik dev etçil çekirge türü görüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Silvan’a bağlı Bahçe köyünde yaklaşık 20 santimetrelik dev, etçil çekirge türü görüldü. Çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı. Çekirgeyi gören vatandaşlar, hayvanın iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.

"BUNLAR ÇOK FAYDALI ÇEKİRGELER"

Çekirge türü ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, bunların boyunun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, hayvanların zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Satar, "Genelde bu alanlarda bulunuyor. Bunlar çok faydalı çekirgeler. Bütün o zararlı bahsettiğimiz çekirgeler gibi değil. Bunlar o zararlı çekirgelerle de beslenen çekirgeler. Dolayısıyla zararlı böcekleri yedikleri için, biz bunları faydalı olarak görüyoruz. Şu anda tam anız yangınları zamanı. İşte anız yakılırsa, bu tür faydalı, büyük tehlikeliymiş gibi görünen türler, halbuki çiftçi dostu, bunlara da zarar vermiş oluyoruz. Normalde bu tür, bizim için çok kıymetli bir tür. Biyolojik mücadele de kullanılabilecek bir tür. Hem zararlı böcekleri hem de zararlı çekirgeleri yiyorlar, bunlarla besleniyorlar. Bunların en arkalarında kılıç gibi bir uzantıları var. Bunlar yumurta bırakma boruları. Bunlar dişiler, olmayanları da erkekleridir. Bunların boyu antenleri de hesaba katarsanız bir 20-25 santimetreyi buldukları için, bunlar sanki tehlikeliymiş gibi, insanlara zarar verecekmiş gibi görüyorlar. Çene kısımları biraz daha gelişmiş tabi sizi ısırabilir. Isırabilir ama mikrop taşımıyor, zehri yok, yani bunlar zararsız türler” diye konuştu.

01 Tem 2020 - 10:46 İHA Diyarbakir- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ayın ‘Hilal’ hali hayran bıraktı mask
Ayın ‘Hilal’ hali hayran bıraktı
Yok böyle bir şey! Haziran ayında kartopu keyfi... mask
Yok böyle bir şey! Haziran ayında kartopu keyfi...
Dünyanın en güçlü böceği onu ziyaret etti! mask
Dünyanın en güçlü böceği onu ziyaret etti!
Türkiye’nin en yaşlı çınarı! Tam 1100 yaşında mask
Türkiye’nin en yaşlı çınarı! Tam 1100 yaşında
Adalet Bakanlığından çevre dostu projeler mask
Adalet Bakanlığından çevre dostu projeler
Korunan alanlar yeniden hizmete açılıyor mask
Korunan alanlar yeniden hizmete açılıyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok mask
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen... mask
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen...
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber mask
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber
Günün özeti - 30 Haziran 2020 mask
Günün özeti - 30 Haziran 2020
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber mask
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL