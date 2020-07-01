Titomic’de bayrak değişimi

Küresel savunma, üretim ve havacılık sektörlerinde 25 yıllık kariyere sahip olan Dr. Andreas Schwer, Titomic bünyesine zengin deneyimini getirecek.
Titomic’in İdari Direktörü ve Kurucusu Jeff Lang konuyla ilgili "Andreas’ın küresel savunma ve havacılık sektörlerinde edindiği kapsamlı profesyonel deneyim, yeşil teknoloji geleceği için 4 trilyon Amerikan Doları değerindeki metal üretim sektöründe Titomic’in önde gelen bir oyuncu olmasına yönelik güçlü fırsatlar sunmaktadır” dedi.
Dr Schwer ise "Titomic’in Başkanı olma görevini kabul etmekten memnuniyet duyuyorum ve inanılmaz fırsatlardan faydalanmak ve hissedar değeri sağlamak üzere Şirket’e liderlik yapmak için sabırsızlanıyorum. Titomic’in endüstriyel ölçekteki metal katkı üretimi ve sürdürülebilir, yeşil teknolojisi, metal üretim sektörlerini geleceğe taşıyacak devasa ticari potansiyele sahiptir” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.