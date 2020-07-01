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01 Tem 2020 - 11:06- Ekonomi

Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi

Küresel salgın nedeniyle Çin porselen sektöründeki gerilemenin Türk porselenine olumlu yansıdığını belirten ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, "Virüs sonrası Çin’den Avrupa’ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor" dedi.
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Türkiye’nin en büyük ve en köklü şirketlerinden Kütahya Porselen’in yüzde 13 hissesini alarak son dönemde adından söz ettiren ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, küresel salgının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ancak bazı fırsatlar da barındırdığını belirterek "Türkiye’nin bu salgınından ekonomik olarak daha az etkileneceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla bu süreci fırsata çevirecek gücümüz var. Bunun en basit örneği Çin ve ABD. Bu ülkelerde yaşanan salgının etkisi nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Siparişler teslim edilmedi ve Türkiye burada Avrupalı alıcının taleplerini karşılamaya başladı. Bu da bizim bu süreçten büyüyerek çıkmamıza neden oluyor” dedi.

Dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin’de, üretimdeki azalmanın Türkiye’ye olumlu yansıdığı söyleyen Abdullah Taşkın “Bu süreç Türk porselen sektörüne küresel çapta olumlu yansıyor. Virüs sonrası Çin’den Avrupa’ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor. Ayrıca Türkiye’nin konumu, lojistik ve maliyet avantajı, ülkemizin katalizör pozisyonunu da güçlendiriyor. Ülkemizin hem marka hem de ihracat potansiyeli göz önüne alındığında, yaşanan sürecin de etkisiyle Kütahya Porselen ve Güral Porselen’in dünya markası olma hedefi daha da perçinlenmiş oluyor” açıklaması yaptı.

(İHA)

01 Tem 2020 - 11:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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