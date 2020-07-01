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01 Tem 2020 - 11:24- Belediyeler G: 01 Tem 2020 - 11:51

Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk!

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve ilçeye kültür mirası bırakmak amacıyla restorasyonu devam eden Yenimahalle Evini ziyaret etti.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve ilçeye kültür mirası bırakmak amacıyla restorasyonu devam eden Yenimahalle Evini ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Yenimahalle kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması düşüncesiyle ilçeye kazandırılan Yenimahalle Evi’nde tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yaşar “ Yenimahalle Evi’nde sergilenecek eşyalar ve fotoğraflar ile gençlerimizi zaman yolculuğuna çıkaracağız” dedi.

*Başkan Yaşar, çalışmaları yerinde inceledi

Çınar Sokak’ta bulunan Yenimahalle Evi’nde yapılan çalışmalar hakkında proje mimarlarından bilgi alan Yaşar “ 57 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. Yönettiği ilçeyi karış karış bilen bir belediye başkanıyım. 11 yıldır Yenimahalle’ye kazandırdığımız tüm projelerin temelinde hemşerilik bilinci, barış ve kardeşlik yatıyor. Yenimahalle birbirine saygılı ve duyarlı insanların yaşadığı bir ilçedir” dedi.

Yaşar “Çocuklarımız Yenimahalle kültürünü tanıyacak”

Yenimahalle kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yenimahalle Evi projesine büyük önem verdiğini belirten Yaşar “Ekiplerimiz tarafından restore edilen 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik Yenimahalle Evinde 50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Vatandaşlarımız bu ev sayesinde çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi tanıtma fırsatı bulacak. Yenimahalle Evi’ni çok yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
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01 Tem 2020 - 11:24 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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