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01 Tem 2020 - 11:56- Spor G: 01 Tem 2020 - 14:36

Musa Aydın: "Kırkpınar’ı eylül ayında yapmak istiyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs sebebiyle ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni eylül ayında yapmak istediklerini söyledi.
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleceği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 5 Haziran tarihinde İstanbul’da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’le bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdıklarını hatırlatan Aydın, "O toplantının ardından 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı almıştık. Ancak ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptım. Bakanımız bu konuda kararı Bilim Kurulu’nun vermesinin daha doğru olacağını söyledi. Bizler de Bilim Kurulu’na ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesi’nden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu iletecek. Bizler de bu raporu bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kurulu’na sunacak" ifadelerini kullandı.

"KIRKPINAR’I EYLÜL AYINDA YAPMAK İSTİYORUZ"

Başkan Musa Aydın, 658 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni yapmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Biz bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Ancak elbette Bilim Kurulu’nun alacağı karar bizim için çok önemli. Bilim Kurulu’na Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni eylül ayında yapmak için başvuracağız. Ama onlar bu tarihi ötelerse de çok önemli değil. Ekim ayı da olsa kasım ayı da olsa tek amacımız güreşleri yapmak" dedi.

"4 ÖNEMLİ YAĞLI GÜREŞİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Kırkpınar, Kumluca, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerinin önemine değinen Musa Aydın, "Bu 4 yağlı güreş organizasyonu çok önemli. Güreşçilerin bu yıl mağdur olmaması için mutlaka bu güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Ama benim şahsi fikrim Kırkpınar’dan önce Kumluca ve Kurtdereli yağlı güreşlerinin yapılması. Tabii bu konuda da Bilim Kurulu’nun vereceği karara göre hareket edeceğiz" şekilde konuştu.

OLİMPİYAT KÖYÜ PROJESİ

Kırkpınar’ın güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi planladıklarını aktaran Başkan Musa Aydın, "Güreşçiler başvurularını yaptıktan sonra onları 14 gün boyunca karantinaya alacağız. Ayrıca belirli aralıklarla testlerden geçireceğiz. Sadece güreşçiler değil, yağlı güreşlerde görev alacak herkes belirlenen bölgenin dışına çıkmayacak ve kimseyle temas etmeyecekler. Sürekli olarak teste tabi olacaklar. Böylelikle güreşlerin yapılacağı güne kadar virüs riski en aza indirilmiş olacak. Karantina bölgesinde kim olursa olsun testi pozitif çıkanlar yer alamayacak" diye konuştu.

"YAĞLI GÜREŞ SEYİRCİSİZ OLMAZ"

Yağlı güreşin seyircisiz olmayacağının altını çizen Aydın, "Tribünlere gelenlerin öncelikle ateşleri ölçülecek. Temiz maskeler verilecek. Sosyal mesafeye uygun olması için ikişer metre arayla oturacaklar. Yani tüm önemler alınacak" ifadelerini kullandı.

"BİLİM KURULU’NDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYORUZ"

Türkiye’nin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini dile getiren Musa Aydın " Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya örnek bir çalışma yürüttü. Adeta Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içindeyiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Ülkemiz normalleşme sürecinde büyük adımlar attı. Geçen hafta milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi. Tüm bu çalışmalar nasıl güvenli bir şekilde yapıldıysa bizim geleneğimiz olan, kültürümüz olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de son derece sağlıklı bir şekilde yapılacağına inanıyorum. Güreşçilerimizin yaşadığı stresi ve beklentiyi çok iyi anlıyorum. Onların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Hiç merak etmesinler. Bilim Kurulu’ndan sonuç çıkar çıkmaz Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile yeniden bir araya gelerek gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
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01 Tem 2020 - 11:56 İHA İstanbul- Spor

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