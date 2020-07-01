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01 Tem 2020 - 12:01- Moda G: 01 Tem 2020 - 12:05

Türkiye’nin en büyük Nıke mağazası başkent’te açıldı

Türkiye’nin en büyük, 1000 m2'lik Nike mağazası, ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açtı.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK NIKE MAĞAZASI BAŞKENT’TE AÇILDI

Türkiye’nin en büyük, 1000 m2'lik Nike mağazası, ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açtı.

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve dünyanın en seçkin markalarıyla birlikte 330’u aşkın mağazasıyla alışveriş tutkunlarının uğrak noktası olan ANKAmall, bu kez de Türkiye’nin en büyük Nike mağazasına ev sahipliği yapıyor.

Dünya genelinde önde gelen spor giyim markalarından olan Nike, insanları spora teşvik etmek ve sporseverlere ilham vermek için Türkiye’de yapılanmasına devam ediyor. 1000 metrekare alan üzerinde konumlanan ve Anadolu genelinde diğer mağazalarda bulunmayan en yenilikçi modelleriyle müşterilerini karşılayan ANKAmall Nike, Jordan özel koleksiyonunu da ilk kez bu mağazasında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Geniş alanlar ve üst düzey hijyen

Misafirlerini geniş alanlarda temiz hava ve rahatlıkla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ağırlayabilen ANKAmall’da hijyen çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Büyük mağaza alanları, geniş ve konforlu ortak kullanım alanları da pandemi döneminde alışveriş merkezi için büyük avantaj sağlıyor; çalışan ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde koruyor.

01 Tem 2020 - 12:01 Ankara- Moda

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