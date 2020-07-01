Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 13:01- Ekonomi G: 01 Tem 2020 - 14:30

Serbest piyasada altın fiyatları - 1 Temmuz 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,20 lira oldu.
mask

İstanbul Kapalıçarşı’da 394 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394,20 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 269 liradan alınan Yarım Ziynet bin 279 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satılıyor.

01 Tem 2020 - 13:01 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara mask
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi mask
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara mask
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020
Benzin ve motorine indirim mask
Benzin ve motorine indirim
Borsa günü yükselişle kapattı mask
Borsa günü yükselişle kapattı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber mask
İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber mask
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber mask
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber
Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber mask
Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Video Haber mask
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Video Haber
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok mask
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL