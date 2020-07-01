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01 Tem 2020 - 13:11- Spor G: 01 Tem 2020 - 14:29

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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01 Tem 2020 - 13:11 İHA İstanbul- Spor

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