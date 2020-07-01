Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şeffaf yönetim anlayışı devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor. Sosyal mesafe kuralının devam ettiği Mayıs ve Haziran ayında da ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Son iki ayda 72 ihale Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf yönetim” anlayışıyla mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz devam ediyor.

Mayıs ayında 33 ihale canlı olarak yayınlanırken, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayında da 39 ihale Youtube kanalı, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

İHALELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için öncelikli olarak yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri Mayıs ve Haziran aylarında da devam etti.

Halk sağlığını korumak amacıyla hijyen tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerine katılan firmalar için son iki ayda da sosyal mesafe kuralını uygulamayı sürdürdü. Bu kapsamda ihalelere katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nden 100. Yıl Çarşısı’nın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi ihalesine kadar birçok önemli ihalenin yapıldığı Mayıs ve Haziran ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplam 72 ihale şöyle:

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 231 Bin 326 TL.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 254 Bin 69 TL.

-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemlerinin Periyodik Bakımına Ait Hizmet Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 323 bin 351 TL.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 6. Etap Sondajlı Zemin Etüdü Alım İşi İhalesine 4 Firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 178 Bin 950 TL.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Hışır Poşet Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 145 Bin 400 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Ankara Geneli 2. Kısım Budama ve Kesim İşi İhalesine 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 Milyon 116 Bin 864 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Ankara Geneli 1. Kısım Budama ve Kesim İşi İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 Milyon 164 Bin 822 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Çayyolu, Temelli İle Polatlı Yeşil Alanlarının Bitkisel Bakım Onarım İşi İhalesine 15 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 6 Milyon 762 Bin 408 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Yenimahalle, Batıkent Yeşil Alanları Bitkisel Bakım Onarım İşi İhalesine 18 Firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 10 Milyon 520 Bin 169 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı ve Elçilikler Bitkisel Bakım Onarım İşi İhalesine 11 firma katıldı. Yaklaşık Maliyet 4 Milyon 239 Bin 208 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Samsun Yolu, Mamak Çevresi Bitkisel Bakım Onarım İşi İhalesine 12 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 5 Milyon 246 Bin 664 TL.

-Ankara Halk Ekmek Ve Un Fabrikası A.Ş Kestart Yağ Alımı İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 291 Bin 750 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü Madeni Yağ Alımı e ihalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 Milyon 551 Bin 550 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 9 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parçası Alımı e ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 267 bin 23 TL.

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Maske Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 6 Milyon 101 Bin 32 TL.

-BELPLAS Biyosidal İlaç Alımı 6 Kalem İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 498 Bin TL.

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim Malzemeleri ve Sunucu Alım İşi İhalesine 3 Firma Katıldı. Yaklaşık Maliyeti 314 Bin 663 TL.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Biyogaz Membranlarının Mevcut Hatta Bağlantısının Yapılarak Çalışır Duruma Getirilmesi Hizmet Alımı İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 312 bin 875TL.

-Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı 1 Kalem Motorin Mal Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 7 Milyon 346 Bin 960 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 29 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parçası Alımı İhalesine 11 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon 177 Bin 957 TL.

-ANFA Genel Müdürlüğü Mobil Saha Yönetim Sistemi 200 Kullanıcılı 1 Yıllık Alımı İhalesine 3 Firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 145 Bin TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 41 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parçası Alımı İhalesine 9 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon 892 Bin 492 TL.

-BELPA A.Ş Çeşitli Gıda Malzemesi Alımı İhalesine 8 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 14 Milyon 311 Bin 886 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü Yolcu Koltuğu Ped Takım Alımı e-ihalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 2 Milyon 550 Bin 339 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 17 Kalem Cam ve Ayna Alımı İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon 003 Bin 441 TL.

-Özel Projeler Ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Kapsamında 1. Kısım (4-5-6 Ve 7. Etaplar) Kentsel Tasarım Projesi Hizmet Alım İşi İhalesine 4 Firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 318 Bin 750 TL.

-BELKA A.Ş 240 Adet Araç Kiralanması Hizmet İşi İhalesine 3 firma katıldı Yaklaşık Maliyeti 13 Milyon 426 Bin 56 TL.

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Tandoğan Kapalı Çarşısı Alt Geçit Elektrik Malzemeleri Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 320 Bin 928 TL.

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Elmadağ Kültür Merkezi Mal Alımı İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 257 Bin 256 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 10 Kalem Fan Pompa e ihalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 499 Bin 398 TL.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Arazi Ölçü Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 231 bin 320 TL.

- Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 6.Etap Kapsamında 51930 Ada 2 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçüm Hizmet Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 293 bin 107 TL.

- EGO Genel Müdürlüğü 22 Kalem Kaporta Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 379 bin TL.

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Temizlik Malzemesi Alım İhalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 112 bin 683 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Jurnal Yatak Tamir Bakım İşi İhalesine 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 379 bin 467 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 28 Kalem OTO Elektrik CNG ve Klima Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 11 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 889 bin 86 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 17 Kalem Motor ve Kaporta Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 4 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 7 bin 687 TL.

- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon Altyapı Malzemeleri Alım İşi İhalesine 2 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 821 bin 613 TL.

-ASKİ 3 Kalem 0.63 (Dolgu Malzemesi)- 12x22 (Kanalizasyon Hatları ve Drenaj) 0.4 İçme Suyu Yataklama Gömlekleme Malzeme Alım İşi İhalesine 7 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 177 bin 717 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 32 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 9 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 336 bin 372 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme Şube Müdürlüğü İki Tip Üç Kollu Turnike Alım İşi İhalesine 3 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 223 bin 475 TL.

-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Medikal Malzeme Alım İşi İhalesine 13 adet firma katıldı. Yaklaşık Maliyeti 2 milyon 254 bin 788 TL.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ulus 100. Yıl Çarşısının Geri Dönüşüm Karşılığı Yıkımı İhalesine 56 firma katıldı. Muhammen bedeli 699 bin 547 TL.

-ASKİ Maseratör- Redüktör- Dişli- Pompa ve Motor Gruplarının Bakım ve Onarım İşi İhalesine 4 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 191 bin 887 TL.

-BelPLAS A.Ş. Yatay Trafik İşaretleme Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası Mal Alımı İhalesine 4 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 8 milyon 600 bin TL.

-BelPLAS A.Ş. Yol Çizgi Boyaları Üretiminde Kullanılmak Üzere Hammadde Mal Alımı (Etilen Vinil 24.000 Kg ve Metil Metakrilat Esaslı Reçine 50.000 Kg) İhalesine 3 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 842 bin 152 TL.

-Belplas A.Ş. Yol Çizgi Boyaları Üretiminde Kullanılmak Üzere Hammaddede Mal Alımı (Titanyum Dioksit 100.000 Kg) İhalesine 2 adet firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 665 bin 030 TL.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi İhalesine 15 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 44 milyon 882 bin 686 TL.

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Elektrik Sarf Malzemeleri Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 308 bin 356 TL.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak K.D.G.P.K. 4.Etap 52189 Ada 12 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçümü İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 191 bin 401 TL.

- Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak K.D.G.P.K. 4.Etap 51952 Ada 1 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçümü Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 140 bin 529 TL.

- Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak K.D.G.P.K. 5.Etap 52601 Ada 2 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçümü İşi İhalesine 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 261 bin 268 TL.

-EGO Genel Müdürlüğü 6 Kalem Periyodik Bakım Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesine 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 450 bin 830 TL.

- ASKİ Alüminyum Sülfat Alımı İhalesine 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 17 bin 316 TL.

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Maske Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 787 bin 187 TL.