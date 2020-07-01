Olay, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı’daki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iki farklı fabrikaya da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fabrikalarda çalışan personellerin tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
01 Tem 2020 - 13:48- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2020 - 14:26
Ankara’da boya fabrikasında yangın
Ankara’da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki iki fabrikaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.