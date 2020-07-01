Beypazarı'nda tam otomasyon sera inşaatı temel atma töreni gerçekleşti

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Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hafriyat çalışmaları tamamlanan 6000 m2’lik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası temel atma töreni kurban kesilerek gerçekleşti.

Kuyucak Mahallesi Seren Mevki’nde bulunan Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde inşaat çalışmaları başlayan sera alanı tamamlandıktan sonra sebze fidesi ile Beypazarı parkları ve sokaklarında kullanılacak çiçeklerin üretimi yapılacak.