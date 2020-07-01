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01 Tem 2020 - 15:42- Asayiş

Berat Albayrak’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından 4’üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak’ın doğum yapması dolayısıyla Twitter’da, ’Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4’üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz’ şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak’ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

01 Tem 2020 - 15:42 İHA Ankara- Asayiş

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