1 Temmuz itibariyle bankacılıkta yeni bir dönembaşlıyor.Yeni düzenlemeye göre, çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak. Müşterilere gönderilen sms ve e-postalar doğrulanmış,teyit edilmiş adreslere gönderilecek.Bankaların teyit etmediği telefonlara, e-postalara hiçbir şekilde mesaj atılmayacak.Müşteriye ekstre gönderimi ise devam edecek.Özel bilgileri doğrulama sadece sistem üzerinden otomatik yapılacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları bankacılık işlemlerinde kullanılabilecek.Bu arada bankadaki bilgi, vergi güvenliğinden yönetim kurulları doğrudan sorumlu olacak.
01 Tem 2020 - 15:51- Ekonomi Güncelleme: 01 Tem 2020 - 16:20
Bankacılıkta yeni dönem
1 Temmuz itibariyle bankacılıkta yeni bir dönembaşlıyor.Yeni düzenlemeye göre, çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.