Semt Pazarı’na Yeni Düzenleme

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Pazarı’nın meyve ve sebze alışverişi yapılan alanında yeni düzenlemeler yaptı.
Vatandaşların ve esnafların pazar alışverişlerini çok daha rahat ve konforlu yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren zabıta ekipleri, sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek şekilde sınırları belirleyerek esnafların tezgahlarını bu alanlar içerisinde açması hususunda uyarılarda bulundu.
Zabıta ekipleri ayrıca Pazar alanı girişinde denetimlerini yaparak vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.