Semt Pazarı’na Yeni Düzenleme

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Pazarı’nın meyve ve sebze alışverişi yapılan alanında yeni düzenlemeler yaptı.

Vatandaşların ve esnafların pazar alışverişlerini çok daha rahat ve konforlu yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren zabıta ekipleri, sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek şekilde sınırları belirleyerek esnafların tezgahlarını bu alanlar içerisinde açması hususunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri ayrıca Pazar alanı girişinde denetimlerini yaparak vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.