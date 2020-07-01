Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 16:54- Belediyeler G: 01 Tem 2020 - 16:55

Semt Pazarı’na Yeni Düzenleme

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Pazarı’nın meyve ve sebze alışverişi yapılan alanında yeni düzenlemeler yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Pazarı’nın meyve ve sebze alışverişi yapılan alanında yeni düzenlemeler yaptı.

Vatandaşların ve esnafların pazar alışverişlerini çok daha rahat ve konforlu yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren zabıta ekipleri, sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek şekilde sınırları belirleyerek esnafların tezgahlarını bu alanlar içerisinde açması hususunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri ayrıca Pazar alanı girişinde denetimlerini yaparak vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak! Son başvuru tarihi 10 Temmuz! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak! Son başvuru tarihi 10 Temmuz!
Beypazarı'nda tam otomasyon sera inşaatı temel atma töreni gerçekleşti mask
Beypazarı'nda tam otomasyon sera inşaatı temel atma töreni gerçekleşti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şeffaf yönetim anlayışı devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şeffaf yönetim anlayışı devam ediyor
Atatürk’ün ölmeden önce tasarladığı projeyi Gölbaşı Belediyesi hayata geçiyor! mask
Atatürk’ün ölmeden önce tasarladığı projeyi Gölbaşı Belediyesi hayata geçiyor!
Keçiören kapılarını herkese açtı! Başkan Altınok’a ulaşmak için engel yok! mask
Keçiören kapılarını herkese açtı! Başkan Altınok’a ulaşmak için engel yok!
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk! mask
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk!
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor mask
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl mask
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi mask
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi
Altındağ’da düğün sezonu başlıyor! Hijyen tedbirleri üst düzeyde... mask
Altındağ’da düğün sezonu başlıyor! Hijyen tedbirleri üst düzeyde...

01 Tem 2020 - 16:54 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beypazarı'nda tam otomasyon sera inşaatı temel atma töreni gerçekleşti mask
Beypazarı'nda tam otomasyon sera inşaatı temel atma töreni gerçekleşti
Keçiören kapılarını herkese açtı! Başkan Altınok’a ulaşmak için engel yok! mask
Keçiören kapılarını herkese açtı! Başkan Altınok’a ulaşmak için engel yok!
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk! mask
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk!
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor mask
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl mask
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi mask
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber
Müjde! Memur ve emekli maaşlarına zam kapıda! - Video Haber mask
Müjde! Memur ve emekli maaşlarına zam kapıda! - Video Haber
İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber mask
İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber mask
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber mask
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL