Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 389,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,60 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 587 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 528 liradan, bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet bin 264 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı.

(İHA)