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01 Tem 2020 - 17:36- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 389,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,60 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 587 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 528 liradan, bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet bin 264 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı.

(İHA)

01 Tem 2020 - 17:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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