Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Temmuz 2020 tarihinde Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
01 Tem 2020 - 21:12- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.